Nukualofa - Im Südpazifik hat sich am Dienstag ein starkes Seebeben ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 7,6 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.
Das Beben ereignete sich um 17:37 Uhr Ortszeit (5:37 Uhr deutscher Zeit). Das Epizentrum lag 273 Kilometer nordnordwestlich von Nuku'alofa, der Hauptstadt von Tonga, und 158 Kilometer westlich von Neiafu. Nach Angaben des Pacific Tsunami Warning Centers (PTWC) besteht keine Tsunami-Gefahr, da das Erdbeben zu tief im Erdinneren lag.
Es gibt weltweit etwa 18 Erdbeben dieser Stärke pro Jahr.
Das Beben ereignete sich um 17:37 Uhr Ortszeit (5:37 Uhr deutscher Zeit). Das Epizentrum lag 273 Kilometer nordnordwestlich von Nuku'alofa, der Hauptstadt von Tonga, und 158 Kilometer westlich von Neiafu. Nach Angaben des Pacific Tsunami Warning Centers (PTWC) besteht keine Tsunami-Gefahr, da das Erdbeben zu tief im Erdinneren lag.
Es gibt weltweit etwa 18 Erdbeben dieser Stärke pro Jahr.
© 2026 dts Nachrichtenagentur