© Foto: DALL-EEin radikaler Strategiewechsel, explodierende Wachstumsraten und ein möglicher Angriff auf den CPU-Markt: Laut HSBC steht Arm vor einem Wendepunkt, der das Kräfteverhältnis im KI-Sektor neu ordnen könnte.Jahrelang galt Arm als unsichtbarer Riese der Smartphone-Welt. Die Architektur des britischen Unternehmens steckt in Milliarden Geräten, doch die Abhängigkeit vom mobilen Markt begrenzte lange das Wachstum. Nun sehen Analysten einen fundamentalen Wandel. Laut HSBC-Analyst Frank Lee befindet sich Arm mitten in einer Transformation: weg vom Smartphone-getriebenen Lizenzmodell hin zu einem der zentralen Profiteure im boomenden Markt für KI-Server-CPUs. "Wir sind überzeugt, dass Arm sich mitten …Den vollständigen Artikel lesen
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