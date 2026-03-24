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zukunftsbilanzen.de
24.03.2026 06:46 Uhr
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Kursfeuerwerk voraus?! Der TSX-Aufstieg von Dohnen-Spezialist Volatus Aerospace markiert eine neue Ära für den Verteidigungs-Experten!

Genau an dem Punkt, wo sich Technologie und nationale Sicherheit verknüpfen, hat sich ein kanadisches Unternehmen hervorgetan: Volatus Aerospace. In kurzer Zeit hat sich das Unternehmen von einem ambitionierten Spezialisten zu einem bedeutenden Player in der unbemannten Luftfahrt entwickelt und ist nun an der Toronto Stock Exchange gelistet. Drohnen sind heute nicht nur Spielzeuge, sondern mehr. Sie sind ein zentrales Mittel in der modernen Verteidigung und in der Industrie. Konflikte wie in der Ukraine oder die Spannungen rund um den Iran zeigen deutlich, dass klassische Waffensysteme oft zu schwerfällig, zu teuer und zu unflexibel sind. Dieser Bericht erklärt, wie Volatus durch gezielte Übernahmen, staatliche Förderung und eine klare Strategie den Markt von hinten aufrollt.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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