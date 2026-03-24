Kursfeuerwerk voraus?! Der TSX-Aufstieg von Dohnen-Spezialist Volatus Aerospace markiert eine neue Ära für den Verteidigungs-Experten!

Genau an dem Punkt, wo sich Technologie und nationale Sicherheit verknüpfen, hat sich ein kanadisches Unternehmen hervorgetan: Volatus Aerospace. In kurzer Zeit hat sich das Unternehmen von einem ambitionierten Spezialisten zu einem bedeutenden Player in der unbemannten Luftfahrt entwickelt und ist nun an der Toronto Stock Exchange gelistet. Drohnen sind heute nicht nur Spielzeuge, sondern mehr. Sie sind ein zentrales Mittel in der modernen Verteidigung und in der Industrie. Konflikte wie in der Ukraine oder die Spannungen rund um den Iran zeigen deutlich, dass klassische Waffensysteme oft zu schwerfällig, zu teuer und zu unflexibel sind. Dieser Bericht erklärt, wie Volatus durch gezielte Übernahmen, staatliche Förderung und eine klare Strategie den Markt von hinten aufrollt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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