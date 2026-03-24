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technotrans steigert EBIT um 40 % und erzielt Rekord-Free-Cashflow
Sassenberg, 24. März 2026 - Der technotrans-Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 die EBIT-Marge signifikant von 5,2 % auf 7,1 % gesteigert. Der Free Cashflow erreichte mit 16,6 Mio. € ein Allzeithoch (Vorjahr: 8,5 Mio. €). Gleichzeitig stellte das Unternehmen mit der neuen Strategie Ready for Growth wichtige Weichen für weiteres profitables Wachstum. Trotz eines weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds erhöhte sich der Konzernumsatz auf 244,0 Mio. € (Vorjahr: 238,1 Mio. €). Das operative Konzernergebnis (EBIT) stieg um 40 % auf 17,3 Mio. € (Vorjahr: 12,3 Mio. €). Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) erhöhte sich auf 16,8 % (Vorjahr: 11,8 %) und übertraf sowohl die Prognose als auch den Vorjahreswert.
"Wir haben unsere operative Leistungsfähigkeit im Geschäftsjahr 2025 deutlich verbessert und gleichzeitig wichtige strategische Weichen für die Zukunft gestellt", sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE.
Profitabilität deutlich verbessert - Free Cashflow erreicht Allzeithoch
Die beiden Berichtssegmente Technology und Services entwickelten sich im Geschäftsjahr 2025 insgesamt positiv und trugen zur deutlichen Verbesserung der Ergebnisqualität des Konzerns bei. Das Segment Technology steigerte seinen Umsatz auf 184,6 Mio. € nach 177,7 Mio. € im Vorjahr. Das Segment- EBIT erhöhte sich deutlich auf 8,2 Mio. € (Vorjahr: 3,6 Mio. €). Die EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend signifikant auf 4,4 % nach 2,0 % im Vorjahr. Das Segment Services erzielte Umsatzerlöse von 59,4 Mio. € nach 60,4 Mio. € im Vorjahr. Das EBIT des Segments Services stieg auf 9,3 Mio. € (Vorjahr: 8,9 Mio. €). Die EBIT-Marge erhöhte sich auf 15,6 % nach 14,7 % im Vorjahr und bestätigt die hohe Profitabilität des Servicegeschäfts.
Wachstumstreiber Energy Management, Healthcare & Analytics und Print
Neue Wachstumsstrategie Ready for Growth
"Mit unserer neuen Strategie Ready for Growth wollen wir das profitable Wachstum von technotrans weiter beschleunigen und den Unternehmenswert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre nachhaltig erhöhen", sagt Michael Finger.
Ausblick 2026
"Die konsequente Umsetzung unserer Strategie, die klare Fokussierung auf attraktive Märkte und die gestärkte Ertragskraft bilden eine solide Basis für die weitere erfolgreiche Entwicklung von technotrans", betont Michael Finger.
Dividendenvorschlag
Weitere Informationen unter: www.technotrans.de
Über die technotrans SE:
Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.
24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Deutsch
|Unternehmen:
|technotrans SE
|Robert-Linnemann-Str. 17
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|E-Mail:
|info@technotrans.de
|Internet:
|http://www.technotrans.de
|ISIN:
|DE000A0XYGA7
|WKN:
|A0XYGA
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