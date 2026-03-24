EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

technotrans steigert EBIT um 40 % und erzielt Rekord-Free-Cashflow



24.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





technotrans steigert EBIT um 40 % und erzielt Rekord-Free-Cashflow Konzernumsatz steigt auf 244,0 Mio. €

EBIT wächst um 40 % auf 17,3 Mio. €

EBIT-Marge verbessert sich auf 7,1 %

ROCE steigt auf 16,8 % und übertrifft Prognose

Free Cashflow erreicht mit 16,6 Mio. € ein Allzeithoch

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende von 0,83 € je Aktie vor Sassenberg, 24. März 2026 - Der technotrans-Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 die EBIT-Marge signifikant von 5,2 % auf 7,1 % gesteigert. Der Free Cashflow erreichte mit 16,6 Mio. € ein Allzeithoch (Vorjahr: 8,5 Mio. €). Gleichzeitig stellte das Unternehmen mit der neuen Strategie Ready for Growth wichtige Weichen für weiteres profitables Wachstum. Trotz eines weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds erhöhte sich der Konzernumsatz auf 244,0 Mio. € (Vorjahr: 238,1 Mio. €). Das operative Konzernergebnis (EBIT) stieg um 40 % auf 17,3 Mio. € (Vorjahr: 12,3 Mio. €). Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) erhöhte sich auf 16,8 % (Vorjahr: 11,8 %) und übertraf sowohl die Prognose als auch den Vorjahreswert. "Wir haben unsere operative Leistungsfähigkeit im Geschäftsjahr 2025 deutlich verbessert und gleichzeitig wichtige strategische Weichen für die Zukunft gestellt", sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. Profitabilität deutlich verbessert - Free Cashflow erreicht Allzeithoch

Der technotrans-Konzern steigerte im Geschäftsjahr 2025 den Konzernumsatz auf 244,0 Mio. € nach 238,1 Mio. € im Vorjahr. Das operative Konzernergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich auf 17,3 Mio. € (Vorjahr: 12,3 Mio. €). Die EBIT-Marge erhöhte sich entsprechend signifikant auf 7,1 % (Vorjahr: 5,2 %). Auch die Rendite auf das eingesetzte Kapital entwickelte sich sehr positiv mit einem Anstieg des ROCE auf 16,8 %, der weit über dem Vorjahreswert von 11,8 % lag. Der Free Cashflow erreichte mit 16,6 Mio. € ein Allzeithoch und hat sich gegenüber dem Vorjahreswert von 8,5 Mio. € nahezu verdoppelt. Die beiden Berichtssegmente Technology und Services entwickelten sich im Geschäftsjahr 2025 insgesamt positiv und trugen zur deutlichen Verbesserung der Ergebnisqualität des Konzerns bei. Das Segment Technology steigerte seinen Umsatz auf 184,6 Mio. € nach 177,7 Mio. € im Vorjahr. Das Segment- EBIT erhöhte sich deutlich auf 8,2 Mio. € (Vorjahr: 3,6 Mio. €). Die EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend signifikant auf 4,4 % nach 2,0 % im Vorjahr. Das Segment Services erzielte Umsatzerlöse von 59,4 Mio. € nach 60,4 Mio. € im Vorjahr. Das EBIT des Segments Services stieg auf 9,3 Mio. € (Vorjahr: 8,9 Mio. €). Die EBIT-Marge erhöhte sich auf 15,6 % nach 14,7 % im Vorjahr und bestätigt die hohe Profitabilität des Servicegeschäfts. Wachstumstreiber Energy Management, Healthcare & Analytics und Print

Die Nachfrage entwickelte sich im Geschäftsjahr 2025 in den technotrans-Fokusmärkten differenziert. Positive Impulse kamen insbesondere aus den Fokusmärkten Energy Management, Healthcare & Analytics sowie Print. Im Fokusmarkt Energy Management profitierte technotrans unter anderem von Anwendungen in der Elektromobilität sowie von Flüssigkeitskühlsystemen für Datacenter. Auch der Fokusmarkt Healthcare & Analytics entwickelte sich dynamisch, getragen von der steigenden Nachfrage nach präzisen Kühllösungen für Labor- und Analytiksysteme. Der Fokusmarkt Print zeigte nach einem schwächeren Vorjahr eine Erholung, insbesondere im Verpackungs- und Digitaldruck. Demgegenüber blieb das Marktumfeld in den Fokusmärkten Plastics und Laser weiterhin herausfordernd. Neue Wachstumsstrategie Ready for Growth

Im Oktober 2025 stellte technotrans im Rahmen eines Capital Markets Days die neue Konzernstrategie Ready for Growth vor. Aufbauend auf der im Geschäftsjahr 2025 erfolgreich umgesetzten Strategie Future Ready 2025 richtet der Konzern seine Aktivitäten künftig konsequent auf profitables Wachstum aus. Bis zum Jahr 2030 strebt technotrans einen Konzernumsatz von mehr als 350 Mio. € sowie eine EBIT-Marge von 9 bis 12 % an. Gleichzeitig steht die nachhaltige Steigerung des Free Cashflows im Fokus. Grundlage für die Wachstumsstrategie sind globale Megatrends wie Künstliche Intelligenz, Elektrifizierung, Dekarbonisierung, Digitalisierung und medizinischer Fortschritt. "Mit unserer neuen Strategie Ready for Growth wollen wir das profitable Wachstum von technotrans weiter beschleunigen und den Unternehmenswert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre nachhaltig erhöhen", sagt Michael Finger. Ausblick 2026

Die wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen haben sich zu Beginn des Jahres 2026 deutlich erhöht. Vor diesem Hintergrund wird über alle Fokusmärkte insbesondere für die zweite Jahreshälfte eine zunehmende Dynamik erwartet. Umfassende Potentiale bietet unverändert der Fokusmarkt Energy Management in den Bereichen Flüssigkeitskühlung für Datacenter sowie Batteriethermomanagement-systeme für Schienen- und Spezialfahrzeuge. Vor diesem Hintergrund prognostiziert der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz zwischen 240 und 260 Mio. € bei einer EBIT-Marge zwischen 6,5 und 8,5 %. Im Hinblick auf die geplante Bevorratung von Material für den Hochlauf von Serienprodukten im Fokusmarkt Energy Management rechnet technotrans mit einem Free Cashflow leicht über 10 Mio. €, wobei Investitionen für den geplanten Neubau des Werkes am Standort Sassenberg hierin nicht berücksichtigt sind. "Die konsequente Umsetzung unserer Strategie, die klare Fokussierung auf attraktive Märkte und die gestärkte Ertragskraft bilden eine solide Basis für die weitere erfolgreiche Entwicklung von technotrans", betont Michael Finger. Dividendenvorschlag

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 29. Mai 2026 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,83 € je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 50 % des Konzernjahresüberschusses und steht im Einklang mit der langjährigen Dividendenpolitik des Unternehmens. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Ready for Growth hat technotrans die 4 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics und Print definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.440 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 244,0 Mio. € .



Hinweis Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Kontakt für Journalisten: Investor Relations:

Lukas Schenk

Sputnik GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hafenweg 9

48155 Münster

+49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

schenk@sputnik-agentur.de

https://www.sputnik-agentur.de

Frank Dernesch

Investor Relations

technotrans SE

Robert-Linnemann-Straße 17

48336 Sassenberg

+49 (0) 25 83 / 3 01-18 68

investor-relations@technotrans.de

https://www.technotrans.de





24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News