Nach einem deutlichen Rücksetzer von rund -29% vom Jahreshoch geriet der Kurs der Airbus-Aktie spürbar unter Druck und zeigt eine erhöhte Volatilität. Gleichzeitig bleibt die übergeordnete Nachfrage im Luftfahrtsektor intakt, was für Spannung im Chart sorgt. Entscheidend wird nun, ob sich der Airbus-Kurs stabilisieren kann oder weitere Rücksetzer drohen. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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