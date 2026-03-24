Nach zuvor schwächeren Phasen zeigte der Kurs zuletzt eine leichte Stabilisierung und konnte sich etwas von den Tiefs lösen. Gleichzeitig bleibt die Aktie deutlich unter ihrem Jahreshoch und damit in einer spannenden Ausgangslage. Entscheidend wird nun, ob sich daraus eine nachhaltige Erholung entwickeln kann oder der Kurs erneut unter Druck gerät. Wie es für den Preis der Brenntag-Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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