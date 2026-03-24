Nach einem deutlichen Rücksetzer zeigt der Kurs erste Anzeichen einer Stabilisierung und könnte damit die Basis für eine Erholung bilden. Gleichzeitig sorgt das veränderte Zinsumfeld für neue Fantasie im Immobiliensektor. Entscheidend wird nun, ob der Vonovia-Kurs den Turnaround bestätigen kann oder erneut unter Druck gerät. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Vonovia-Aktie *]:pointer-events-auto ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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