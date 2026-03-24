EQS-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Regionales Bündnis weitet Engagement bei Werder Bremen aus



24.03.2026 / 07:09 CET/CEST

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Das Regionale Bündnis aus Bremer Unternehmern, das seit 2024 als Minderheitsgesellschafter Anteile an der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hält, weitet sein Engagement aus. Mit Klaus und Marcus Wittrock erweitern zwei Unternehmer aus der Region den Kreis der Partner im Regionalen Bündnis. Mit ihrem Eintritt erwirbt das Bündnis im Rahmen einer Kapitalerhöhung weitere Anteile an der Kapitalgesellschaft und hält als Minderheitsgesellschafter nunmehr 19,39 Prozent an der KGaA.



"Dieses Engagement ist gerade in dieser für den Verein herausfordernden Zeit ein starkes Zeichen und ein Vertrauensbeweis in die handelnden Personen. Die Geschäftsführung hat damit auch die Vorgabe des Hauptgesellschafters umgesetzt, weitere strategische Partner für Werder Bremen zu finden", erklärt Dr. Hubertus Hess-Grunewald, Präsident des SV Werder Bremen und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kapitalgesellschaft.



"Wir freuen uns sehr, dass die Unternehmer Klaus und Marcus Wittrock die Idee unseres Regionalen Bündnisses teilen und Bereitschaft zeigen, den SV Werder zu unterstützen. Wir hatten sehr positive Gespräche mit Ihnen und sind froh, dass sie den Weg unseres Bündnisses mitgehen werden", sagt Jens Christophers Sprecher des Regionalen Bündnisses.



"Seit Kindheitstagen sind wir Fans von Werder Bremen, haben Meisterschaften, Pokalsiege und Wunder von der Weser, aber auch Relegation und Abstieg miterlebt. Auch uns freut es sehr, mit dem Verein eine neue Form der Verbundenheit einzugehen und Teil des Regionalen Bündnisses werden zu dürfen", sagen Klaus und Marcus Wittrock.



Die Wittrock-Gruppe ist europaweiter Vermieter im Mobilkran-, Arbeitsbühnen- und Staplersegment und führt Schwertransporte und Schwermontagen aus. Klaus Wittrock gründete das Unternehmen 1970 in Bremen-Huckelriede. Die Gruppe wird mittlerweile von seinem Sohn Marcus Wittrock sowie seinem Schwiegersohn Oliver Herrmann in zweiter Generation geführt. An 20 Standorten werden rund 200 Mobilkrane betrieben sowie ca. 2.500 Mietmaschinen angeboten.





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