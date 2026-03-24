DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CONTINENTAL - Mehrere Private-Equity-Firmen, darunter Apollo Global Management und Bain Capital, erwägen Gebote für die Industriesparte von Continental, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Demnach haben sich Advent und CVC Capital Partners zusammengetan, um für die Kautschuk- und Kunststoffsparte Contitech zu bieten. Die Sparte könne mit 3,5 bis knapp über 4 Milliarden Euro liegen. Banker arbeiteten derzeit an Kreditpaketen in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro, um eine Transaktion zu finanzieren. (Bloomberg)

BASF - BASF hat angesichts der aktuellen Situation den Vorteil, "dass wir kaum im Nahen Osten produzieren und nicht von den dortigen Rohstoffströmen abhängig sind", wie Konzernchef Markus Kamieth dem Handelsblatt sagte. BASF habe als eines der wenigen Chemieunternehmen eine eigene Rohstoff- und Energiehandelsorganisation, BASF Intertrade. "Damit haben wir auch Möglichkeiten, bei Störungen der Lieferketten auszuweichen, können also besser reagieren als andere. Unsere Standorte weltweit sind im Vergleich zu den meisten Chemieunternehmen weniger betroffen. Wir machen uns zumindest für die nächsten Monate weniger Sorgen, was die Versorgung angeht." Natürlich träfen BASF auch die Preisanstiege gerade in Europa. "Aber verglichen mit dem Wettbewerb kann die BASF jetzt ihre Stärken voll ausspielen: globaler Footprint, verteilte Produktion und eben diversifizierte Rohstoffversorgung." (Handelsblatt)

DASH0 - Dash0 steigt zum Einhorn auf. Das erst 2023 gegründete Startup sammelt 110 Millionen US-Dollar bei internationalen Investoren ein. Mit dieser Runde erreicht die Firma für Kontrollsoftware die Milliardenbewertung, ab der man von Einhörnern spricht. "Unser Wachstum wird durch Künstliche Intelligenz angeschoben", sagt Mitgründer Mirko Novakovic. Dash0 überwache schließlich Anwendungen. Und davon gebe es immer mehr, weil immer mehr Code mithilfe von KI generiert werde. Ziel von Novakovic ist es, den Umsatz in diesem Jahr zu verzehnfachen. Dash0 wurde in Deutschland gegründet, hat inzwischen aber seinen Hauptsitz in New York. (Handelsblatt)

MERCEDES - Die Modelloffensive von Mercedes-Benz ist nach Konzernangaben gut angelaufen. "Der neue vollelektrische CLA und der GLC haben unsere Erwartungen auch im Februar signifikant übertroffen", sagte Vertriebsvorstand Mathias Geisen dem Handelsblatt zu den Vorbestellungen. Die Auftragsbücher würden bis weit in die zweite Jahreshälfte 2026 reichen. Die Produktion in den Werken Rastatt und Bremen laufe in drei Schichten. (Handelsblatt)

QATAR AIRWAYS - Qatar Airways hat 20 ihrer größten Flugzeuge an einen Standort in Spanien verlegt, der für langfristiges Parken genutzt wird - ein Zeichen dafür, dass sich die Fluggesellschaft auf monatelange Beeinträchtigungen in der gesamten Golfregion vorbereitet. Laut Daten von Flightradar24 schickte Qatar Airways am Sonntag fünf weitere Flugzeuge zum Flughafen Teruel, zusätzlich zu den 15, die sich bereits vor Ort befanden. Viele davon sind A380-, A350- und Boeing-787-Flugzeuge, die zu den größten ihrer Flotte gehören und normalerweise Passagiere zu ihrem Drehkreuz in Doha befördern, wo sie auf Anschlussflüge umsteigen. Qatar Airways hat seinen Flugbetrieb eingeschränkt, da ein Großteil seines Luftraums von dem Konflikt im Iran betroffen ist, der nun bereits in die vierte Woche geht. (Financial Times)

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March 24, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

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