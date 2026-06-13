Mit dem VLE will Mercedes-Benz Vans den elektrischen Van neu definieren: 800-Volt-Technik, bis zu 350 km in 15 Minuten nachladen, Hinterachslenkung und ein Interieur auf Limousinen-Niveau. Im Interview erklärt Chefentwickler Benjamin Kaehler, warum die elektrische Basis inzwischen Commodity geworden ist - und worüber sich der neue VLE wirklich differenzieren soll. Die Sonne lacht über Bilbao, jener von grünen Bergen umgebenen Industrie- und Hafenstadt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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