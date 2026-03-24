Zürich - Die Schweizer Arbeitgeber sind für das zweite Quartal 2026 beim Personalausbau vorsichtig. Laut einer aktuellen Umfrage des Personalvermittlers Manpower hat die Einstellungsbereitschaft deutlich abgenommen. Und dies, obwohl die Auswirkungen des Iran-Kriegs noch nicht einmal berücksichtigt wurden. Gemäss der am Dienstag publizierten Studie rechnen die befragten Firmen für das zweite Quartal mit einem Netto-Beschäftigungsausblick (NEO) von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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