Zürich - Pflanzen müssen mit ihren Wurzeln Wasser aus dem Boden saugen - gegen den Widerstand von Kapillarkräften, die das Wasser im Boden zurückhalten. Wie Modellrechnungen zeigen, steigen diese Kapillarkräfte sehr steil an, wenn die Poren im Boden beginnen auszutrocknen. Die Saugkraft der Pflanzen wird dadurch bestimmt, dass die Poren im Boden dann fast nichts mehr hergeben. Die Ergebnisse erklären, warum der Erfolg von Züchtungsprogramme für dürretolerante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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