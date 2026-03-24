Genf / Basel / Zürich - Die Banque Heritage Group setzt ihr Wachstum fort und bestätigt die Stärke ihres angestrebten Betriebsmodells, das durch einen deutlichen Anstieg des verwalteten Vermögens getragen wird. Dieses beträgt nun CHF 5,8 Milliarden, was einem Plus von 19% gegenüber 2024 entspricht. Diese Leistung wurde durch Netto-Neugeldzuflüsse von CHF 920 Millionen angetrieben. Das zeigt die Fähigkeit der Gruppe, neue Kundinnen und Kunden - sowohl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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