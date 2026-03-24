Mailand - Das italienische Biopharmaunternehmen Newron hat 2025 wieder mit einem Verlust abgeschlossen. Im laufenden Jahr werden im vierten Quartal erste Ergebnisse aus der zulassungsrelevanten Studie mit dem Schizophrenie-Hoffnungsträger Evenamide erwartet. Das vor einem Jahr in Aussicht gestellt US-Listing nimmt unterdessen langsam Gestalt an. Insgesamt flossen Newron laut Mitteilung vom Dienstag 2025 Erträge in Höhe von 19,1 Millionen Euro (VJ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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