Baden AG - Die Schweiz kann nach der Abschaltung aller Atomkraftwerke ihre Stromversorgung auch im Winter sicherstellen. Das hat eine Analyse von 50 Experten des Aargauer Energieunternehmens Axpo ergeben. Doch muss die Schweiz laut dieser Analyse unabhängig vom langfristigen Vorgehen dringend vier wichtige Massnahmen ergreifen. Erstens sollte die Schweiz den bestehenden Atomkraftwerken einen längeren Betrieb ermöglichen, so dass genügend Zeit verbleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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