München / Bern - Die Schweiz hat im vergangenen Jahr fast 10'000 Patente angemeldet. Damit liegt sie weltweit auf Platz sieben und in Europa auf Platz drei, hinter Deutschland und Frankreich. Sie ist das Land mit den meisten Patentanmeldungen pro Kopf. In seinem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht verzeichnet das Europäische Patentamt (EPA) erstmals mehr als 200'000 Patentanmeldungen aus aller Welt (+1,4 Prozent). Auf die Schweiz entfallen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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