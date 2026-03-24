Gestern ging es mit dem Best of Lithium Index angetrieben von den drei Schwergewichten SQM, Albemarle sowie Ganfeng wieder deutlich nach oben. Wie nahezu alle Aktien am Markt profitierten die Anteilscheine von der Hoffnung auf ein Ende des Krieges im Nahen Osten. Indes stellt der erneute Anstieg der Öl- und Gaspreise aber ein gutes Argument für Lithium dar. Denn die aktuellen Sorgen rund um den Globus hängen einfach immer noch damit zusammen, dass viele Länder weiterhin enorm abhängig von diesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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