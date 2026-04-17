Es geht steil bergauf mit dem E-Mobilität Batterie Index des AKTIONÄR. Um satte sieben Prozent legte er im gestrigen Handel zu. Mit einem Kurs von 530 Punkten markierte der Auswahlindex, in dem aktuell BYD, Samsung SDI, Albemarle, Sociedad Quimica y Minera de Chile, kurz SQM, Tesla sowie LG Chem vertreten sind, den höchsten Stand seit Anfang 2023. Seit Auflegung hat sich der Indexwert damit knapp verfünffacht. In einer besonders starken Verfassung präsentiert sich weiterhin die Aktie des chilenischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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