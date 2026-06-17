Neue Lithium-Technologien, steigende Nachfrage und Bolivien: Warum Cosmos Exploration (bald EAU Lithium) auf den nächsten Rohstoffzyklus setzt

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Der globale Lithiummarkt befindet sich erneut in einer spannenden Phase. Nachdem die Preise in den vergangenen Jahren deutlich unter Druck geraten waren, mehren sich inzwischen die Anzeichen für eine Stabilisierung. Gleichzeitig treiben neue Technologien die Diskussion um eine effizientere und nachhaltigere Lithiumgewinnung voran. Für Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette könnte dies neue Chancen eröffnen - von Branchengrößen wie Albemarle (ISIN: US0126531013), SQM (ISIN: US8336351056), Ganfeng Lithium (ISIN: CNE1000031W9) und Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086) bis hin zu Entwicklungsunternehmen wie Cosmos Exploration Limited (ASX: C1X, ISIN: AU0000178113), das sich mit EAU Lithium zusammengeschlossen hat und in den kommenden Wochen offiziell den Namen EAU Lithium annehmen möchte.

Lithiumgewinnung steht vor technologischem Wandel

Lange Zeit dominierte die klassische Lithiumgewinnung aus Solebecken die Branche. Dabei wird lithiumhaltiges Wasser über Monate oder sogar Jahre in Verdunstungsbecken konzentriert. Dieses Verfahren ist jedoch wasserintensiv und steht insbesondere in trockenen Regionen zunehmend in der Kritik.

Vor diesem Hintergrund gewinnen alternative Technologien an Bedeutung. Forscher der australischen Monash University haben kürzlich ein neues Verfahren vorgestellt, das Lithium nicht aus flüssiger Sole, sondern aus festen Salzkrusten gewinnt. Laut den veröffentlichten Forschungsergebnissen könnten dabei Gewinnungsraten von bis zu 95 Prozent erreicht werden, während gleichzeitig deutlich weniger Frischwasser benötigt wird.

Die Entwicklung zeigt einen breiteren Trend innerhalb der Branche: Produzenten und Entwickler suchen nach Verfahren, die höhere Ausbeuten ermöglichen und gleichzeitig Umweltbelastungen reduzieren. Gerade in Regionen mit komplexen Solevorkommen könnte dies langfristig eine wichtige Rolle spielen.

Der Lithiummarkt zeigt wieder Stärke

Auch die Marktseite entwickelt sich zunehmend positiv. Nach der massiven Korrektur der vergangenen Jahre berichten zahlreiche Marktbeobachter von einer Verbesserung der Fundamentaldaten. Während mehrere hochkostenintensive Projekte verschoben oder gestoppt wurden, wächst die Nachfrage weiter.

Neben Elektrofahrzeugen entwickeln sich stationäre Energiespeichersysteme zu einem wichtigen Wachstumstreiber. Der weltweite Ausbau von Batteriespeichern zur Stabilisierung von Stromnetzen sorgt für zusätzlichen Lithiumbedarf. Hinzu kommen steigende Investitionen in Rechenzentren, künstliche Intelligenz und Elektrifizierungsprojekte.

Die Folge: Viele Analysten erwarten, dass sich das bisherige Überangebot bis Ende des Jahrzehnts deutlich verringern könnte. Einige Marktstudien gehen sogar davon aus, dass neue Produktionskapazitäten benötigt werden, um die zukünftige Nachfrage vollständig bedienen zu können.

Die großen Namen investieren Milliarden

Die führenden Unternehmen der Branche positionieren sich bereits für diese Entwicklung. Albemarle (ISIN: US0126531013) investiert weiterhin in den Ausbau seiner globalen Produktionskapazitäten und verweist auf langfristig zweistellige Wachstumsraten bei der Lithium-Nachfrage.

Lithium Americas (ISIN: CA53681J1030) treibt gemeinsam mit General Motors (ISIN: US37045V1008) das Thacker-Pass-Projekt in Nevada voran, das als eines der strategisch wichtigsten Lithiumprojekte Nordamerikas gilt.

Standard Lithium (ISIN: CA8536061010) entwickelt gemeinsam mit Equinor (ISIN: NO0010096985) neue Produktionskapazitäten in Arkansas und setzt dabei auf moderne Direct-Lithium-Extraction-Verfahren.

In Europa arbeitet Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086) am Aufbau einer integrierten Lithium- und Geothermieproduktion in Deutschland. Das Unternehmen gilt heute als eines der bedeutendsten Lithiumprojekte Europas und wird häufig als Beispiel dafür genannt, wie sich ein ehemaliger Junior Explorer zu einem strategisch wichtigen Rohstoffunternehmen entwickelt.

Bolivien rückt erneut in den Fokus

Parallel dazu wächst das internationale Interesse an Bolivien. Das Land verfügt über die größten bekannten Lithiumressourcen der Welt, produziert bislang jedoch nur einen Bruchteil seines geologischen Potenzials.

Komplexe Solechemie, infrastrukturelle Herausforderungen und regulatorische Rahmenbedingungen haben die Entwicklung über Jahre verlangsamt. Gleichzeitig suchen Regierungen und Industrieunternehmen weltweit nach neuen, geopolitisch diversifizierten Lieferquellen für kritische Rohstoffe.

Hier setzt die Strategie von Cosmos Exploration an. Seit dem Zusammenschluss mit EAU Lithium hat die Gesellschaft ihre Präsenz in Bolivien deutlich ausgebaut. EAU Lithium bleibt dabei die operative Einheit der Gruppe in Bolivien und arbeitet weiterhin mit ihrem bestehenden Managementteam an den Aktivitäten und Beziehungen vor Ort.

EAU Lithium verfügt über Zugang zur VULSORB Adsorption Direct Lithium Extraction (A-DLE)-Technologie von Vulcan Energy. Diese Technologie wurde speziell für komplexe Solevorkommen entwickelt und könnte künftig eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Erschließung bislang schwer zugänglicher Ressourcen spielen.

Darüber hinaus bestehen strategische Beziehungen zu Vulcan Energy sowie zu Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), der staatlichen Lithiumgesellschaft Boliviens.

Versorgungssicherheit wird zum zentralen Thema

Die Diskussion um kritische Rohstoffe hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Während früher vor allem Produktionskosten im Mittelpunkt standen, rücken heute Versorgungssicherheit, technologische Unabhängigkeit und regionale Lieferketten stärker in den Fokus.

Dies zeigt sich nicht nur bei Lithium, sondern auch bei anderen strategischen Rohstoffen wie Kupfer, Seltenen Erden oder Wolfram. Regierungen in Nordamerika und Europa investieren zunehmend in den Aufbau eigener Lieferketten, um die Abhängigkeit von einzelnen Regionen zu reduzieren.

Für Entwicklungsunternehmen bedeutet dies ein Umfeld, in dem Projektqualität, Technologiezugang und strategische Partnerschaften an Bedeutung gewinnen.

Fazit

Der Lithiumsektor befindet sich möglicherweise am Beginn einer neuen Entwicklungsphase. Neue Technologien, steigende Nachfrage und der Wunsch nach sicheren Lieferketten verändern die Rahmenbedingungen für die gesamte Branche.

Während etablierte Produzenten wie Albemarle, SQM, Ganfeng Lithium, Lithium Americas, Standard Lithium und Vulcan Energy Milliarden in den Ausbau ihrer Projekte investieren, rücken auch Unternehmen früherer Entwicklungsstufen wieder stärker in den Fokus.

Cosmos Exploration, das in den kommenden Wochen offiziell unter dem Namen EAU Lithium auftreten möchte, positioniert sich über seine operative Einheit EAU Lithium in einem Markt, der zunehmend von technologischer Innovation, geopolitischen Interessen und langfristigem Nachfragewachstum geprägt wird.

Ob daraus langfristig ein bedeutender Entwickler entsteht, wird die Zukunft zeigen. Klar ist jedoch: Die Diskussion über die nächste Phase des globalen Lithiummarktes hat bereits begonnen.

Quellen:

https://www.cosmosx.com.au/

https://www.heise.de/news/Neue-Methode-zur-Lithium-Gewinnung-aus-festem-Salz-benoetigt-kaum-Frischwasser-11329989.html

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-06/68760155-kritische-rohstoffe-kupfer-und-lithium-warum-chariot-resources-und-european-lithium-von-der-verknappung-profitieren-koennten-176.htm

https://www.finanztrends.de/rohstoff/european-lithium/news/european-lithium-aktie-24-millionen-dollar-liquiditaetsluecke/

https://pubs.acs.org/journal/esthag

https://www.monash.edu

https://v-er.eu

https://www.albemarle.com

https://www.lithiumamericas.com

https://www.standardlithium.com

https://www.ylb.gob.bo

https://www.iea.org

https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/lithium-statistics-and-information

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Cosmos Exploration Ltd

ISIN: AU0000178113

Cosmos Exploration | ASX Lithium Explorer

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