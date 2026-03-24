Die aktuellen "Axpo Energy Reports" zeigen auf, dass besonders die Photovoltaik und deren Ausbau eine zentrale Rolle spielt, um die Auslandsabhängigkeit zu reduzieren und auch AKW überflüssig zu machen. Das volle Potenzial der Erneuerbaren in der Alpenrepublik wird dabei aber weiter stark unterschätzt, während die Kosten zu hoch angesetzt sind, wie der Schweizer Photovoltaik-Verband Swissolar anmerkt. Die neuen "Axpo Energy Reports" zeigen, dass die Photovoltaik im Speziellen und die Erneuerbaren im Allgemeinen für die künftige Stromversorgung in der Schweiz eine fundamentale Rolle spielen. Dies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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