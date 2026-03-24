Die Aktie von SAP hat in den vergangenen Monaten massiv verloren. Am Montag ging es bei dem Papier bis auf knapp 150 Euro nach unten, bevor sich die Aktie im Einklang mit dem breiten Markt etwas stabilisieren konnte. Zum Start in den heutigen Dienstag geht es bei SAP allerdings erneut nach unten. Eine Abstufung durch die US-Investmentbank JPMorgan belastet.Seit dem Iran-Krieg entwickelt sich die die Aktie von SAP in etwa wie der DAX. Allerdings ging es zuvor schon deutlich nach unten. Die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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