Zürich - SFTI (Swiss Fintech Innovations) feiert heute sein 10-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat sich der Verband zu einer zentralen Kollaborationsplattform für den Schweizer Finanzplatz entwickelt. Banken, Versicherungen, Technologiepartner und weitere Akteure arbeiten im Netzwerk von SFTI gemeinsam daran, die digitale und innovative Zukunft des Finanzsektors zu gestalten. Was einst als Vision begann, ist heute ein etabliertes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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