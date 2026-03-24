Der Volkswagen-Konzern muss mehrere Elektro-Modelle auf Basis des MEB in die Werkstatt zurückholen. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) geht es weltweit um 74.579 Einheiten der Baureihen ID.3, ID.4, ID.5, ID.Buzz und ID.Buzz Cargo sowie um 19.452 Cupra Born. Dabei geht es um potenziell Fehlerhafte Batteriemodule. Die betroffenen Fahrzeuge verließen laut der KBA_Rückrufdatenbank zu unterschiedlichen Zeiträumen zwischen 7. Februar 2022 und 23. August ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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