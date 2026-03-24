© Foto: Dall-EEuropas Automarkt zieht im Februar leicht an, während Tesla zurück auf Wachstumskurs ist und sich mit BYD ein enges Rennen liefert.Der europäische Automarkt hat im Februar ein Comeback hingelegt. Nach einem schwachen Jahresauftakt stiegen die Neuzulassungen leicht an, während der US-Elektroautobauer Tesla erstmals seit über einem Jahr wieder Wachstum verzeichnete. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb mit chinesischen Herstellern wie BYD, die ihre Präsenz in Europa weiter ausbauen. Leichtes Wachstum nach schwachem Januar Laut Daten des europäischen Herstellerverbands ACEA stiegen die Neuzulassungen in der EU, Großbritannien und der EFTA im Februar um 1,7 Prozent auf 979.321 Fahrzeuge. …Den vollständigen Artikel lesen
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