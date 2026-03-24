Mont-sur-Lausanne - Der Immobilienfonds Procimmo Real Estate Sicav hat das Bezugsverhältnis für die Kapitalerhöhung der geplanten rund 30 Millionen Franken im Teilvermögen «Residential» auf 13 zu 1 festgelegt und den Ausgabepreis auf 140,21 Franken je Aktie bestimmt. Damit konkretisiert die Fondsleitung die bereits angekündigte Transaktion. Insgesamt sollen 217'511 neue Aktien ausgegeben werden, was einem Zielvolumen von ziemlich genau 30 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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