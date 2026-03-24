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DN Group AG beteiligt sich an WINDWISE / Weiterer Ausbau des Portfolios



24.03.2026 / 09:10 CET/CEST

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DN Group AG beteiligt sich an WINDWISE / Weiterer Ausbau des Portfolios Frankfurt am Main, 24. März 2026 - Die DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408, "Deutsche Nachhaltigkeit") baut ihr Portfolio weiter aus und beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 20 % am Erneuerbare-Energien-Unternehmen WINDWISE GmbH. WINDWISE agiert im Bereich grundlastoptimierter Windenergieanlagen, die mit über 4.000 Volllaststunden pro Jahr eine signifikant höhere Netzauslastung im Vergleich zu Standardanlagen erreichen. Das Unternehmen plant mittelfristig die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, bei der die DN Group als strategischer Investor beratend tätig sein wird. Der Fokus von WINDWISE liegt u.a. auf der Systemplanung von Windkraftanlagen sowie der schlüsselfertigen Lieferung von Windparkprojekten gemeinsam mit Partnern. WINDWISE setzt die eigenentwickelte und patentierte maxcap-Technologie ein. Damit ausgestattete maxcap-Turbinen stellen eine neue Generation der Grundlastanlagen dar und erfüllen die Marktanforderungen nach einer konstanten, ertragreichen Energieerzeugung auch bei schwachen Windverhältnissen. WINDWISE lizensiert die Technologie auch an andere Anbieter. Das Unternehmen hat sich vor allem auf dezentrale Standorte mir begrenzter Netzkapazität fokussiert. Bis 2030 sollen über 100 Windenergieanlagen von WINDWISE errichtet werden. Mit dem Einstieg bei WINDWISE ergänzt die DN Group ihr werthaltiges Beteiligungsportfolio um ein weiteres innovatives Impact-Unternehmen. Im Rahmen des von der DN Group eigens entwickelten Venture Impact Assessment Prozesses hat WINDWISE ein ESG-Scoring von 44 Punkten erzielt. Damit liegt das Ergebnis 76% über dem von der DN Group definierten Investment-Schwellenwert von 25 Punkten. Ole Nixdorff, CEO der DN Group: "Mit der Beteiligung an WINDWISE leisten wir einen Beitrag, um die Energiewende weiter voranzutreiben. WINDWISE weist ein hochskalierbares Geschäftsmodell auf, das ökologische Notwendigkeit mit attraktiver Rentabilität verbindet. Unser Beteiligungsportfolio ist durch die jüngste Beteiligung noch diversifizierter aufgestellt und deckt nun auch den Bereich der Erneuerbaren Energien ab." Über DN Group, Deutsche Nachhaltigkeit Die DN Group, Deutsche Nachhaltigkeit, investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

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