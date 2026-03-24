Viel Bewegung bei der Aktie von Ottobock. Erst am Montag hat das Papier ein neues Rekordtief markiert, um Intraday mit dem Gesamtmarkt sich kräftig von den Tiefständen zu lösen. Am Dienstag setzt sich die Rally beim Börsen-Newcomer aus 2025 weiter fort. Der Grund für den neuerlichen Optimismus ist eine frische Kaufempfehlung für den Medizintechnik-Titel.Die Großbank UBS hat den SDAX-Wert von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel mit 74 Euro bestätigt. Nach Ansicht von Analyst Graham Doyle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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