Nach einer phänomenalen Rallye erlebt die Bayer-Aktie inzwischen eine echte Durststrecke. Am Dienstag befindet sich der Wert erneut unter Druck. Das sorgt jetzt für rote Vorzeichen bei dem Papier. Die Aktien von Bayer schwächeln auch am Dienstag, nachdem die Papiere seit Mitte März mehr als 22 Prozent verloren haben. Die Ursache sind die nächsten schlechten Nachrichten für den Konzern. Diese Nachrichten drücken die Bayer-Aktie Wie die Nachrichtenagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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