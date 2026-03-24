Vaduz - Der liechtensteinische Vermögensverwalter LGT hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr verdient. Netto-Neugelder von gut 11 Milliarden Franken trugen zum Ergebnis bei. Der Konzerngewinn stieg 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent auf 445,6 Millionen Franken, wie die Bankgruppe im Besitz des Liechtensteiner Fürstenhauses am Dienstag mitteilte. Der Bruttoerfolg erhöhte sich um 9 Prozent auf 2,90 Milliarden Franken, wozu seit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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