Zürich - Die Migros hat 2025 dank dem Verkauf von Tochterfirmen einen Milliardengewinn erzielt. Der Reingewinn schnellte auf 1,1 Milliarden Franken hoch von 419 Millionen im Vorjahr. Im Kerngeschäft verlor die Migros Marktanteile an die Konkurrenz. Der Betriebsgewinn (EBIT) kletterte auf 1,2 Milliarden Franken, nachdem er im Vorjahr 484 Millionen betragen hatte. Grund für den steilen Anstieg seien vor allem Sondereffekte aus Unternehmensverkäufen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab