Genf - Der Flughafen Genf hat 2025 beim Umsatz leicht zugelegt, wegen höherer Investitionen aber weniger verdient. Die Anzahl Passagiere stieg minimal. Der Umsatz nahm im vergangenen Jahr insgesamt um 1 Prozent auf 539 Millionen Franken zu, wie der Flughafenbetreiber am Dienstag mitteilte. Der Reingewinn fiel derweil um 4 Prozent auf 105,8 Millionen Franken. Der Flughafen führt dies vor allem auf steigende Investitionen zurück. Diese beliefen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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