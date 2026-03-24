Während Themen wie Inflation und geopolitische Unsicherheiten weltweit dazüführen, dass Nachhaltigkeitsaspekte vielerorts an Bedeutung verlieren, zeigt sich bei der Geldanlage in Deutschland ein anders Bild Für die Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger spielt Nachhaltigkeit bei Anlageentscheidungen weiterhin eine wichtige Rolle. Das zeigt die aktuelle Anlegerstudie der BarmeniaGothaer, die der Versicherer gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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