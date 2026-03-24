Zürich - Die Schweizer Börse ist gestützt auf positive Vorgaben freundlich in den Handel gestartet. Damit knüpft die hiesige Börse an die leichte Erholung vom Vortag an, die nach den Entspannungssignalen aus Washington eingesetzt hatte. Allerdings ist die Nachrichtenlage widersprüchlich. Die geopolitischen Schlagzeilen und die Entwicklung der Energiepreise sorgten weiterhin für eine hohe Volatilität, so Marktbeobachter. Der Ölpreis hat sich am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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