München (ots) -Internationale Koproduktion über die berührende Liebesgeschichte zwischen der bürgerlichen Deutschen Silvia Sommerlath und dem schwedischen Kronprinzen Carl GustafDie Hauptrollen übernehmen Alicia von Rittberg und Edvin EndrePrime Video und SAT.1 arbeiten erneut zusammen und haben die sechsteilige Event-Serie Queen Silvia (AT) beauftragt. Zur Goldenen Hochzeit von Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf von Schweden im Juni 2026 erzählt die internationale Koproduktion die wahre Geschichte hinter diesem modernen Märchen: die Liebesgeschichte zwischen der bürgerlichen Deutschen und dem schwedischen Kronprinzen, die zum Prüfstein für Selbstbestimmung, Vertrauen und die Zukunft einer Monarchie wird. Die Hauptrollen übernehmen Alicia von Rittberg (Miss Sophie - Same Procedure As Every Year, Charité) als Silvia Sommerlath und der schwedische Schauspieler Edvin Endre (Blinded, The Playlist) als Kronprinz Carl Gustaf.Prime-Mitglieder sehen alle Folgen zuerst bei Prime Video im Rahmen ihrer Mitgliedschaft, die niedrige Preise, komfortable Services und beste Unterhaltung in einer einzigen Mitgliedschaft für nur 8,99EUR/Monat oder 89,90EUR/Jahr vereint. Bereits vier Wochen später feiert Queen Silvia (AT) mit Doppelfolgen in SAT.1 seine Free-TV-Premiere. Die Episoden sind jeweils nach SAT.1-Ausstrahlung zudem kostenlos im Catch-up-Angebot auf Joyn verfügbar.Andreas Hartmann, Leiter Lizensierung und Koproduktion bei Prime Video Deutschland: "Queen Silvia (AT) ist ein herausragendes Beispiel für die Stärke internationaler Koproduktionen - eine Geschichte mit grenzenübergreifender Strahlkraft, die wir gemeinsam mit SAT.1 realisieren. Die Serie unterstreicht unser Engagement, außergewöhnliche europäische Stoffe zu produzieren, die sowohl lokal verwurzelt als auch international relevant sind."Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1 Media SE: "Mit Queen Silvia (AT) setzen wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Prime Video fort und beauftragen gemeinsam ein neues großes Fiction-Projekt. Silvia Sommerlath, Chef-Hostess bei den Olympischen Spielen, und der zukünftige König von Schweden verlieben sich 1972 - das ist mehr als eine klassische Liebesgeschichte. Wir liefern einen Blick auf das Menschliche zwischen den royalen Etiketten. Der unvergleichliche Look der 1970er-Jahre ist stilprägend für die Serie. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf ein fantastisches internationales Ensemble aus Cast und Crew freuen."Zur Event-Serie:Sommer 1972. Bei den Olympischen Spielen in München begegnen sich zwei Menschen aus völlig unterschiedlichen Welten: Silvia Sommerlath, die ehrgeizige, sprachgewandte Tochter einer deutsch-brasilianischen Familie, die als Chefhostess im Organisationskomitee arbeitet. Und Kronprinz Carl Gustaf von Schweden, der unter dem Druck seiner Rolle als Thronfolger leidet und den Spielen als Teil der schwedischen Delegation beiwohnt. Aus einem zufälligen Zusammentreffen wird bald eine heimliche Liebesgeschichte zwischen olympischem Glanz und nächtlichen Clubs ...Alicia von Rittberg: "Die Geschichte startet im Olympiastadion, unsere Reise auch. Ich freue mich riesig und habe Respekt! Let's go!"Edvin Endre: "Diese Rolle zu bekommen, ist für mich ein wahr gewordener Traum, und ich weiß, dass sowohl Alicia als auch ich sehr hart daran arbeiten, diesen Figuren gerecht zu werden und den Zuschauer:innen eine großartige Liebesgeschichte zu präsentieren, denn genau das ist es letztendlich: eine Liebesgeschichte."Produziert wird die Event-Serie von Pyjama Pictures (Deutschland) in Koproduktion Unlimited Stories AB (Schweden) im Auftrag von Prime Video und SAT.1. Mit BETA FILM als Weltvertriebspartner bringt ein weiterer starker Partner seine Erfahrung in das Projekt ein. Showrunner ist Carsten Kelber, Produzenten sind Tina Ermuth, Carsten Kelber und Frank Buchs. Producer ist Tim Bahalou. Co-Produzenten sind Emil Wiklund und Frida Wallman. Regie führt Miguel Alexandre, der mit Lisa Hofer und Pauline Wolff auch die Drehbücher verfasst hat. Verantwortlich für die Kamera ist Jallo Faber.Queen Silvia (AT) wird vom FilmFernsehFonds Bayern und dem Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert. Die Dreharbeiten finden in den nächsten Monaten in Bayern, Berlin und Brandenburg statt.Die Serie ergänzt das umfangreiche Angebot an tausenden Filmen und Serienepisoden bei Prime Video, darunter deutsche Prime Originals wie LOL: Last One Laughing, Maxton Hall - Die Welt zwischen uns, Perfekt Verpasst, Der Tiger, Sebastian Fitzeks Der Heimweg, Dinner Club, The 50, die satirische Superhelden-Dramaserie The Boys, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Reacher, Cross, Das Rad der Zeit, Fallout sowie die Filme G20, Ihr seid herzlich eingeladen, Als Du mich sahst, Saltburn, Creed III, Samaritan, Dreizehn Leben und Being the Ricardos. Zusätzlich stehen zahlreiche lizensierte Inhalte zur Verfügung.Prime-Mitglieder sehen Prime Videoüber die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick und online. Eine Übersicht über die kompatiblen Geräte für die Prime Video App gibt es im Amazon-Factsheet (https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201422800). Kund:innen, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.Über Prime Video:Prime Video ist ein umfassendes Entertainment-Angebot, das Kund:innen eine umfangreiche Auswahl an Premium-Programmen in einer einzigen App bietet und auf Tausenden von Geräten verfügbar ist. Bei Prime Video können Kund:innen Programm individuell gestalten und finden ihre Lieblingsfilme, -serien, -dokumentationen und Live-Events - einschließlich der von Amazon MGM Studios produzierten Serien und Filme Fallout, Heads of State, Reacher, The Accountant 2, The Boys, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Der Sommer, als ich schön wurde, LOL: Last One Laughing, THE 50, Perfekt Verpasst und Maxton Hall - Die Welt zwischen uns; lizenzierte Fan-Favoriten wie Die Discounter und 7 vs. Wild; exklusive Sport-Unterhaltung wie das Highlightspiel der UEFA Champions League am Dienstag, US-Basketball mit NBA on Prime und das berühmteste Tennisturnier der Welt, The Championships, Wimbledon; und Sportdokumentationen wie Thomas Müller - Einer wie keiner. Prime Video ist einer von vielen Vorteilen im Rahmen der Prime-Mitgliedschaft, die Ersparnisse, Komfort und beste Unterhaltung bieten. Alle Kund:innen, unabhängig davon, ob sie eine Prime-Mitgliedschaft haben oder nicht, können auf Programme von Partnern über Prime Video-Zusatzkanäle wie RTL+, Paramount+, Apple TV+, DAZN, Sky WOW, und HBO Max zugreifen, sowie auf fast 1.000 kostenlose, werbefinanzierte (FAST) Kanäle weltweit, Titel leihen oder kaufen und noch mehr Inhalte kostenlos mit Werbung genießen. Mit dem exklusiven X-Ray-Zugang können Kund:innen auch hinter die Kulissen ihrer Lieblingsfilme und -serien blicken. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.de/primevideo.Pressekontakt:Fink-Wuest Kommunikation GmbHPetra Fink-WuestPhone: +49-151-61109353Email: pfw@fink-wuest-kommunikation.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/6242112