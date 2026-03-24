München (ots) -Der Wandel des Fernsehens hin zu IP-basierten Angeboten gewinnt in Deutschland weiter an Dynamik: Deutsche Glasfaser und die Exaring AG bauen ihre seit Ende 2022 bestehende Partnerschaft langfristig aus. Damit setzt einer der führenden Glasfaseranbieter Deutschlands auf waipu.tv als zentrale TV-Plattform für seine Kunden und unterstreicht den strukturellen Wandel weg von Kabel- und Satellitenfernsehen.waipu.tv ist bereits heute vollständig in das Produktportfolio von Deutsche Glasfaser integriert. Kunden profitieren von attraktiven Kombinationsangeboten aus Glasfaser-Internet und dem führenden IPTV-Dienst. Auch Deutsche Glasfaser selbst gewinnt durch eine effiziente Kostenstruktur. Die langfristige Partnerschaft legt den Grundstein dafür, die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter zu skalieren und neue Kundengruppen zu erschließen."Die Zukunft der TV-Versorgung ist IP-basiert. Als ein führender Breitbandanbieter bieten wir unseren Kunden neben der modernsten Infrastruktur mit waipu.tv ein hervorragendes TV-Erlebnis auf einer leistungsstarken und zukunftssicheren TV-Plattform", sagt Ruben Queimano, CCO der Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe."Die langfristige Fortführung der Kooperation ist ein starkes Signal in die Branche. Sie zeigt, dass partnerschaftliche Modelle zwischen Netzbetreibern und IPTV-Anbietern nachhaltig funktionieren und skalierbar sind", ergänzt Christoph Bellmer, Co-CEO der Exaring AG. Bellmer weiter: "Gemeinsam treiben wir die Ablösung von Kabel und Satellit aktiv voran und schaffen damit für Endkunden TV-Erlebnisse auf der Höhe der Zeit."waipu.tv profitiert mit rund zwei Millionen Kunden vom strukturellen Wandel im TV-MarktMit seiner Kundenbasis und einer technischen Reichweite von über 30 Millionen Haushalten gehört waipu.tv zu den führenden Plattformen für IP-basiertes Fernsehen in Deutschland.Die Partnerschaft mit Deutsche Glasfaser steht exemplarisch für ein wachsendes Plattformmodell: Netzbetreiber erweitern ihr Angebot um cloudbasierte TV-Lösungen, während waipu.tv seine Reichweite auch über strategische Kooperationen kontinuierlich ausbaut.Attraktive Angebote für PrivatkundenMit waipu.tv bietet Deutsche Glasfaser seinen Kunden das marktführende IPTV-Produkt auf Basis modernster Streaming-Technologie. Für Privatkunden von Deutsche Glasfaser stehen zwei Pakete zur Verfügung: "waipu.tv Comfort" sowie "waipu.tv Perfect Plus".Das Comfort-Paket umfasst lineares Fernsehen mit über 200 HD-Sendern, einen 50-Stunden-Aufnahmespeicher sowie zentrale Komfortfunktionen wie Pause- und Restart-Funktion und Zugriff auf rund 20.000 VoD-Inhalte.Mit "waipu.tv Perfect Plus" erhalten Nutzer Zugang zu über 295 HD-Sendern, einem erweiterten Aufnahmespeicher mit 300 Stunden Kapazität, mehr als 70 Pay-TV-Kanälen sowie rund 30.000 Inhalten aus der waiputhek.Plattformmodell als Zukunft der TV-VersorgungDie erweiterte Partnerschaft unterstreicht die strategische Bedeutung offener Plattform-modelle für die TV-Versorgung der Zukunft. Durch die Kombination aus leistungsfähiger Glasfaserinfrastruktur und skalierbaren IPTV-Lösungen entsteht ein flexibles Ökosystem, das sich zunehmend als Standard im Markt etabliert.Pressekontakt:EXARING AGJasmin Mittenzweijasmin.mittenzwei@exaring.deOriginal-Content von: waipu.tv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165706/6242155