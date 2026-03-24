FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh von 88 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme des Betonschwellenherstellers Sateba habe in der Bilanz positive Spuren hinterlassen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Aber auch im Geschäftsbereich Customized Modules sei es gut gelaufen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007667107
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