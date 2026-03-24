Die tschechische VW-Marke Skoda hat den neuen Modelljahrgang seiner Elektroautos Elroq und Enyaq vorgestellt. Zu den Änderungen gehören unter anderem der schon von anderen MEB-Modellupdates bekannte neue LFP-Akku für die Basisvarianten Elroq 60 und Enyaq 60 - und eine deutlich höhere Anhängelast mit dem großen Akku. Nachdem Ford bereits seine MEB-Modelle Explorer und Capri in den Basisversionen auf die neue Batterie-Antriebs-Kombination umgestellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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