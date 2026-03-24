Berlin (ots) -- Leser-Umfrage des großen deutschen Börsenmagazins kürt XTB zum Sieger- XTB gewinnt auch in Unterkategorie Kundenservice- XTB - die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitetXTB ist der "Beste Online-Broker" in der Kategorie "Reine Broker". Das ist das Urteil von Börse-Online. Im Rahmen einer großen Umfrage unter 40.000 Lesern wollte das namhafte Börsen- und Anlagemagazins wissen, wie zufrieden die Leser mit den Konditionen, dem Leistungsangebot und mit dem Kundenservice beim Broker ihrer Wahl sind. "In einem renommierten Broker-Vergleich wie dem von Börse Online derart gut abzuschneiden, erfreut uns auch deshalb sehr, weil das Urteil diejenigen fällen, die unsere Leistung am besten einschätzen können: unsere Kundinnen und Kunden", erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB.Im Zuge der Umfrage durfte jeder Kunde einmal abstimmen und seinen Hauptbroker bewerten. Die Nutzer vergaben Schulnoten von 1 bis 6. Aus dem Notendurchschnitt ergab sich für die Onlinebroker der Platz im Ranking, also im Fall von XTB der erste Platz.Ein weiteres Ergebnis der Umfrage ist, dass XTB den besten Kundenservice unter den verglichenen Brokern aufweist. Die Kriterien für diese Disziplin: gute Erreichbarkeit und gute Beratung. "In Zeiten, in denen viele Anlegerinnen und Anleger das Gefühl haben, dass ihr Broker für sie nicht mehr greifbar ist, sondern sie sich bei Fragen nur an eine Maschine wenden können, die ihnen auch nur unzureichend hilft, stehen wir unseren Kunden mit persönlichem Service zur Verfügung. Technik ist im Online-Brokerage äußerst wichtig - aber das Gefühl, dass jemand für sie da ist, wenn sie Unterstützung brauchen, schätzen XTB-Kunden sehr", so Jens Chrzanowski.Mit der jüngsten Auszeichnung der Börse-Online darf sich XTB auf dem richtigen Weg wähnen, meint der Deutschland-Chef: "Mit der Erweiterung unseres Angebots auf Aktien und ETFs haben wir vor wenigen Jahren den entscheidenden Schritt zum kompletten Broker unternommen - und das Ergebnis der Leser-Umfrage gibt uns Recht. XTB ist mittlerweile der Online-Broker, mit dem jeder Anleger und jede Anlegerin seine bzw. ihre individuelle Anlagestrategie umsetzen kann, unabhängig von Alter, Risikoprofil und Anlagehorizont.***Über XTBDie XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und sicherer anzulegen. Über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die eWallet zu verwalten.Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurde in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025 in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.Mit 13 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB mehr als 1.200 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.Facebook: https://www.facebook.com/xtbdeTwitter: https://twitter.com/xtbdeInstagram: https://www.instagram.com/xtb_deYouTube: https://www.youtube.com/xtbdeLinkedin: https://www.linkedin.com/company/xtb-deutschland/Pressekontakt:Philipp Rosenewskontor - Agentur für KommunikationGraf-Adolf-Straße 2040212 DüsseldorfTel.: +49 (0) 211 / 863 949-35E-Mail: philipp.rose@newskontor.deOriginal-Content von: XTB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172482/6242221