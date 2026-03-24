Zürich - Die Schweizer Volkswirtschaft hat 2025 erneut einen hohen Leistungsbilanz-Überschuss erzielt. Im Vergleich zu 2024 war er aber deutlich geringer. Konkret lag der Leistungsbilanzsaldo im Jahr 2025 bei 62 Milliarden Franken und war damit um 15 Milliarden unter dem Vorjahresniveau, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Dienstag mitteilte. Allein im vierten Quartal betrug der Überschuss 7,0 Milliarden Franken und war gar um 17 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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