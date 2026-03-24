INDUS hat seine solide Leistung für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt, mit einem Umsatz von 1,73 Mrd. EUR und einer bereinigten EBITA-Marge von 8,5%, am oberen Ende der Prognose. Ein herausragendes Merkmal war der außergewöhnlich starke freie Cashflow von 124 Mio. EUR, der das Ziel von 90 Mio. EUR deutlich übertraf. Diese finanzielle Stärke unterstützt eine Dividendensteigerung auf 1,30 EUR pro Aktie. Gestützt durch einen Rekord-Auftragsbestand von 706 Mio. EUR und strategische Akquisitionen, gab das Management einen optimistischen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026, mit einer Umsatzprognose zwischen 1,80 und 1,95 Mrd. EUR. Angesichts der robusten operativen Aufstellung und einer attraktiven Dividendenrendite von 4,6% bekräftigen wir unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 35,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/indus-holding-ag
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