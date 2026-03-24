Airbus ist schwach in das Jahr 2026 gestartet. Unsere Schätzungen deuten darauf hin, dass bis Mitte März nur 95 Flugzeuge ausgeliefert wurden, was lediglich 11,1% des FY26 Ziels von 870 Flugzeugen entspricht. Zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr lag der Wert bei 11,9% des ursprünglichen Ziels von 820 Flugzeugen, das später auf 790 gesenkt wurde. Gerüchte über lediglich 6,2% sind falsch. Zwar könnte der Konzern dank des saisonal starken Q4 noch aufholen, doch die Kombination aus anhaltenden Triebwerksengpässen und einer Abhängigkeit von Lieferketten im Mittleren Osten erhöht das Ausführungsrisiko und steigert die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Anpassung des Ausblicks. Gleichzeitig sehen wir weiterhin verborgenen Wert in der 37,5% Beteiligung von Airbus an MBDA, die unseres Erachtens rund EUR 7 Mrd. wert sein könnte und damit etwa 5% des Enterprise Value von Airbus entspricht, bislang aber unterhalb des EBIT ausgewiesen wird und daher in der Equity Story zu wenig Beachtung findet. Dieses Aufwärtspotenzial wird jedoch durch höhere kurzfristige operative Risiken ausgeglichen, weshalb wir bei unserer vorsichtigen Einschätzung bleiben und HOLD mit einem Kursziel von EUR 173,00 bestätigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se





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