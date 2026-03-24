Der Iran-Krieg eskaliert weiter: Amazon hat am Dienstag erneut Alarm geschlagen und schwere Ausfälle bei Amazon Web Services (AWS) gemeldet. Grund dafür sind gezielte Drohnenangriffe, die zentrale Teile der Infrastruktur getroffen und massive Schäden angerichtet haben. DER AKTIONÄR beleuchtet, wie Amazon jetzt auf die dramatische Entwicklung reagiert.Im Detail ereigneten sich die Vorfälle in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Bahrain. Während in den Emiraten gleich zwei AWS-Einrichtungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär