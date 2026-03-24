London / Zürich - Die britische Neobank Revolut hat ihr schnelles Wachstum im vergangenen Jahr in der Schweiz fortgesetzt. Insgesamt hat sie 2025 laut eigenen Angaben hierzulande über 240'000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen. Auch international hat Revolut im vergangenen Geschäftsjahr rasant zugelegt. Schweizweit wird Revolut mittlerweile von «mehr als einer Million Kunden» genutzt, wie das britische Finanzunternehmen am Dienstag mitteilte. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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