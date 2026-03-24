Wer glaubt, in der Luftfahrt zählen nur große Namen, unterschätzt die Macht der kleinen Teile. Das Erfolgsrezept von TransDigm.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|TransDigm: Ein König der Nischen
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|Wochenrückblick 11/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Comfort Systems, Almonty, SoFi, KKR, Quanta Services, TransDigm. Alles weitgehend auf Kurs, (fast) nur die Finanzwerte taumeln (weiter)...
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