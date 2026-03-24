© Foto: Julian Stähle/dpaDas Weiße Haus bietet TotalEnergies 1 Milliarde US-Dollar, damit der Konzern seine Windparkprojekte an der Ostküste aufgibt. Total solle dafür in LNG investieren.Stattdessen sollen die Investitionen des französischen Energieriesen in die US-LNG-Produktion umgeleitet werden. Das US-Innenministerium (Department of the Interior, DOI) gab am Montag bekannt, es habe eine "wegweisende Vereinbarung" mit TotalEnergies getroffen, wonach das Unternehmen "Kapital von teuren, unzuverlässigen Offshore-Windpachtverträgen auf erschwingliche, zuverlässige Erdgasprojekte umlenkt, die eine sichere Energieversorgung für hart arbeitende Amerikaner gewährleisten werden." TotalEnergies hat sich laut …Den vollständigen Artikel lesen
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