Bern - Der Technologiekonzern Ruag International ist durch die Neuausrichtung des Konzerns in die roten Zahlen gerutscht. Vor allem das Geschäft mit Trägerraketen kam 2025 nicht zum Fliegen. Das Geschäftsjahr 2025 sei von «operativen Herausforderungen» geprägt gewesen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Umbau des Konzern durch den Verkauf von nicht raumfahrtbezogener Geschäftsbereiche sei aber nun «weitgehend» abgeschlossen. Bekanntlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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