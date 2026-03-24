Die SolarEdge-Aktie feierte zuletzt eine beeindruckende Rallye. In den letzten zwölf Monaten hat sich der Kurs des israelischen Solartechnikunternehmen verdreifacht. Doch gestern brach SolarEdge um fast -10% ein. Ist die Rallye vorbei oder gönnt sich die Aktie nur eine Atempause? Drei Kurstreiber Bevor ich mich dieser Frage widme, will ich einen Blick auf die Kurstreiber der SolarEdge-Aktie in den letzten Monaten werfen. Es sind gleich drei an der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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