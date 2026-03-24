Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag wenig verändert tendiert. Nach den starken Bewegungen am Vortag kehrten damit eine angespannte Ruhe und ein abwartendes Geschäft ein. «Als die Nachricht über 'produktive' Gespräche zwischen Washington und Teheran über die Ticker gingen, kannten die Börsen kein Halten mehr», so Chefmarktanalyst Christian Henke vom Broker IG Markets. «Doch die Vorfreude über ein baldiges Ende des Iran-Krieges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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