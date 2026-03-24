EQS-News: CENIT AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Stuttgart, 24. März 2026 - Die CENIT Gruppe erzielt mit einem starken operativen Geschäftsverlauf im 4. Quartal 2025 wertvolle Ergebnisse ihrer laufenden Transformation. Die im Juli 2025 aktualisierte Guidance wurde voll erreicht. Für das Geschäftsjahr 2026 wird eine deutliche Ergebnissteigerung angestrebt (EBITDA +46,6%).
Operative Geschäftsentwicklung
Die CENIT erreichte ein EBIT in Höhe von 0,3 mEUR (Vj. 7,4 mEUR). Die im Juli 2025 überarbeitete Guidance (Umsatzerlöse >205,0 mEUR / EBIT > -1,5 mEUR) wurde somit in allen Punkten erreicht.
Ungeachtet der genannten Einmaleffekte im Geschäftsjahr 2025 konnten wesentliche Bilanz- und Cashflow Positionen positiv gestaltet werden:
Ausblick
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24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CENIT AG
|Industriestraße 52 - 54
|70565 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)711 78 25 - 30
|Fax:
|+49 (0)711 78 25 - 4000
|E-Mail:
|aktie@cenit.de
|Internet:
|www.cenit.com
|ISIN:
|DE0005407100
|WKN:
|540710
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2296830
|Ende der Mitteilung
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2296830 24.03.2026 CET/CEST