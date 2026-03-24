

EQS-Media / 24.03.2026 / 13:00 CET/CEST



Die DCI AG gibt heute die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt:

Insgesamt belief sich der Umsatz der DCI AG im Geschäftsjahr 2025 auf TEUR 1.091 (Vorjahr: TEUR 1.295).

Im Segment plugilo / Sonstige betrug der Umsatz TEUR 683 (Vorjahr: TEUR 725), im Segment DCI Medien TEUR 408 (Vorjahr: TEUR 570).

Die Kosten sanken im Jahr 2025 um TEUR 111 auf TEUR 1.656 (Vorjahr: TEUR 1.767, -7%). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen bei den Fremdleistungen und Fremdprovisionen zu verzeichnen.

Das Finanzergebnis aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Content Factory 1 GmbH betrug im Geschäftsjahr 2025 TEUR +385 (Vorjahr: TEUR +369).

Insgesamt liegt im Geschäftsjahr 2025 das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern (EBT) inkl. Beteiligungsertrag bei TEUR -59 (Vorjahr: TEUR 0). Das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) inkl. Beteiligungsertrag beträgt TEUR -127 (Vorjahr: TEUR -52).

Das Eigenkapital der Gesellschaft belief sich zum 31. Dezember 2025 auf TEUR 5.529 (Vorjahr: TEUR 5.588). Damit errechnet sich bei einer Bilanzsumme von TEUR 5.789 (Vorjahr: TEUR 5.885) eine Eigenkapitalquote von 95% (Vorjahr: 95%). Das Eigenkapital ist auf der Aktivseite durch hohe liquide Mittel unterlegt, die zum 31. Dezember 2025 bei TEUR 1.464 (Vorjahr: TEUR 1.547) lagen und der Gesellschaft ein ausreichendes Maß an Flexibilität geben.



Die Gesellschaft wird im Jahr 2026 die Segmente plugilo und DCI Medien zusammenlegen und daher künftig hierüber nicht mehr getrennt berichten.

DCI Database for Commerce and Industry AG

Enzianstrasse 2

82319 Starnberg



Die Aktie ist im m:access der Börse München gelistet.

WKN: A11QU1, ISIN: DE000A11QU11.

Börsen: München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Bremen, Düsseldorf, XETRA