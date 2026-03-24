Die DCI AG gibt heute die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt:
Insgesamt belief sich der Umsatz der DCI AG im Geschäftsjahr 2025 auf TEUR 1.091 (Vorjahr: TEUR 1.295).
Im Segment plugilo / Sonstige betrug der Umsatz TEUR 683 (Vorjahr: TEUR 725), im Segment DCI Medien TEUR 408 (Vorjahr: TEUR 570).
Die Kosten sanken im Jahr 2025 um TEUR 111 auf TEUR 1.656 (Vorjahr: TEUR 1.767, -7%). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen bei den Fremdleistungen und Fremdprovisionen zu verzeichnen.
Das Finanzergebnis aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Content Factory 1 GmbH betrug im Geschäftsjahr 2025 TEUR +385 (Vorjahr: TEUR +369).
Insgesamt liegt im Geschäftsjahr 2025 das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern (EBT) inkl. Beteiligungsertrag bei TEUR -59 (Vorjahr: TEUR 0). Das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) inkl. Beteiligungsertrag beträgt TEUR -127 (Vorjahr: TEUR -52).
Das Eigenkapital der Gesellschaft belief sich zum 31. Dezember 2025 auf TEUR 5.529 (Vorjahr: TEUR 5.588). Damit errechnet sich bei einer Bilanzsumme von TEUR 5.789 (Vorjahr: TEUR 5.885) eine Eigenkapitalquote von 95% (Vorjahr: 95%). Das Eigenkapital ist auf der Aktivseite durch hohe liquide Mittel unterlegt, die zum 31. Dezember 2025 bei TEUR 1.464 (Vorjahr: TEUR 1.547) lagen und der Gesellschaft ein ausreichendes Maß an Flexibilität geben.
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Schlagwort(e): Finanzen
24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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